Sarbatoare mare pe 23 octombrie! Ce trebuie sa faci daca nu ajungi luni la biserica

Marti este sarbatoare mare in randul crestinilor. Acestia il praznuiesc pe Sfantul Iacob, fiul Sfantului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria.

Sfantului Iacob i se mai spune ruda lui Dumnezeu pentru ca acesta se considera frate cu Domnul si ii cinstea numele peste tot unde mergea.

Traditii si obiceiuri

Este o zi sfanta si, daca nu poti ajunge la slujba de la biserica, este bine sa rostesti Psalmul 50 inainte de pranz. Este bine sa il spune pentru iertarea pacatelor.

Psalmul 50

l. Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta

2. Si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea.

3. Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste.

4. Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea.

5. Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu intru cuvintele Tale si biruitor cand vei judeca Tu.

6. Ca iata intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea.

7. Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale, mi-ai aratat mie.

8. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi.

9. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

10. Intoarce fata Ta de la pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le.

11. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele.

12. Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel sfant nu-l lua de la mine.

13. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh stapanitor ma intareste.

14. Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce.

15. Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

16. Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta.

17. Ca de ai fi voit jertfa, ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi.

19. Fa bine, Doamne, intru buna voirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului.

20. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau vitei.

