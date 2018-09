Sarbatoare mare pe data de 8 septembrie! Nasterea Maici Domnului! Iata tot ce trebuie sa stii despre aceasta zi

Nasterea Maicii Domnului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nasterea Maicii Domnului. Sfanta Maria Mica este un eveniment celebrat atat de Biserica Ortodoxa, cat si de cea Romano-Catolica. Nasterea Maicii Domnului este considerata de Parintii Bisericii drept momentul istoric in care a inceput mantuirea neamului omenesc din robia pacatului stramosesc. Sarbatoarea aduce cu sine obiceiuri si traditii. Iata mai jos unele dintre cele mai interesante… Nasterea Maicii Domnului. Traditia spune ca pentru a fi feriti de ghinion si boala, nimeni nu are voie sa aprinda focul in casa in preajma Nasterii Maicii Domnului. In ziua de 8 septembrie, femeile care nu pot avea copii trebuie sa se roage pentru dezlegarea pantecelor si vor primi pruncul mult dorit, i ...