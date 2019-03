Sarbatoare mare pentru toti romanii! Ce NU trebuie sa faci de Buna Vestire

buna vestire 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crestin ortodocsii sarbatoresc pe 25 martie Buna Vestire, ziua in care Arhanghelul Gabriel i-a spus Fecioarei Maria ca urmeaza sa fie mama lui Iisus Hristos. Aceasta zi mai poarta numele de Zamislirea Domnului, Blagovestenie sau Ziua Cucului, pentru ca acum incepe cucul sa cante si sa anunte ca a venit primavara. In unele zone, oamenii numara de cate ori a cantat cucul pentru a afla cati ani mai au de trait. Fetele si baietii care vor sa afle daca se vor casatori in acest an trebuie sa ii cante cucului: "Cucule voinicule/Cati ani imi vei da/Pana m-oi insura (marita)? ". Daca pasarea va canta, inseamna ca nu se vor casatori in acel an. Daca pasarea o sa taca, in acel an se vor insura/marita. A ...