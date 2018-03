SARBATOARE pe 2 MARTIE. Ce se intampla in a doua zi de primavara

A doua zi de primavara aduce sarbatoare in calendarul ortodox, dar si in sufletul credinciosilor.



Daca pe 1 Martie, toate fetele si femeile se impodobesc cu pretioasa amuleta aducatoare de noroc, pe 2 Martie trebuie sa-si intareasca credinta in Dumnezeu si in sfintii facatori de minuni!



Asadar, pe 2 martie, dupa Martisor, in calendarul ortodox este pomenit Sfantul mucenic Cvint, ”facatorul de minuni”. Se spune ca acest mucenic a savarsit multe minuni, de aceea pe 2 martie este o zi de sarbatoare cruciala pentru credinciosi. Prin puterea rugaciunii sale, acesta a vindecat oamenii posedati de demoni. ”Cum insa sfantul Cvint cu rugaciunea lui a vindecat pe ighemon de demonul de care era cuprins, acesta l-a lasat in pace. Si iarasi fiind prins de cei ce se aflau la templul idolilor, deoarece intamplandu-se la un cutremur, templul si toate statuile care se gaseau in el au cazut la pamant, cei ce-l tineau prins pe sfant au fugit si l-au lasat slobod”, se arata in jurnalspiritual.eu.



Sfantul Mucenic Cvint a continuat sa vindece bolnavii, cei cu poveri trupesti si sufletesti, si sa-i ajute pe saraci.



Tot pe 2 martie, in calendarul ortodox sunt pomeniti sfantul mucenic Isihie Sincliticul, sfantul mucenic Nestor, sfantului mucenic Tribimiu si sfanta fecioara Eutalia.

