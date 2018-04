Sarbatoare uriasa, azi - Ce nu trebuie sa faci sub nicio forma ca sa nu-ti fie rau

Martea Alba este a treia zi de Paste din Saptamana Luminata. In aceasta zi nu se lucreaza, iar femeile dau de pomana pasca si vinul rosu ramase de la Masa de Pasti. In aceasta zi se intorc vizitele facute in prima zi a Pastelui, iar ouale se pot ciocni si „dos cu dos”, precum si „coasta cu coasta”, scrie huff.ro.

In Martea Alba, ultima zi de sarbatoare a Pastelui, oamenii obisnuiau sa-si viziteze rudele, vecinii si prietenii. Aceste vizite se numeau Umblatul cu pasca. Obiceiul isi are originea din vremurile cand crestinii umblau si vesteau Invierea Domnului Hristos.

Potrivit traditiei, a doua zi de Pasti este voie sa se ciocneasca ouale rosii si „cap cu dos”, a treia zi fiind permisa si ciocnirea „dos cu dos”, precum si „coasta cu coasta”.

Traditii si obiceiuri in a treia zi de Paste: Ce trebuie sa faci

In trecut, exista o credina potrivit careia, frimiturile ramase de la masa de Pasti trebuiau pastrate. Acestea trebuiau ingropate iar din ele urma sa rasara o planta numita cucoana sau marunca. Ea trebuia pisata si in pusa in bautura femeilor care isi doreau sa faca copii.

Tot in Martea Alba au loc uscarea si sfaramarea Sfantului Agnet (painea de impartasanie), sfintit in cadrul Liturghiei Sfantului Vasile din Sfanta si Marea Joi, din Saptamana Patimilor. Al doilea Agnet este uscat si sfaramat dupa o randuiala speciala. Dupa ce este sfaramat, este asezat intr-un chivot pe Sfanta Masa din Altar. Acest Agnet este folosit de-a lungul intregului an pentru impartasirea bolnavilor sau a celor care nu pot merge la biserica din motive bine intemeiate.

In aceasta zi nu se calca, nu se spala si nu se face curat. De asemenea, in cea de-a treia zi, precum si in celelalte zile din Saptamana Luminata, nu se fac parastase.

