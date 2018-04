Sarbatoarea Gustului a ajuns la Carrefour Felicia 

A0 Sarbatoarea Gustuluiq google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri 27 aprilie 2018, incepand cu ora 15.30, clientii hypermarket-ului Carrefour Felicia au fost invitati la o demonstratie de arta culinara, gust si alimentatie sanatoasa. Invitat special a fost chef Vladut Horeanu, care a pregatit o supa crema de morcovi si piept de pui la gratar cu sos de branza Gruyere. Sarbatoarea Gustului doreste punerea in valoare a conceptului de alimentatie difersificata si sanatoasa. Acest eveniment are ca scop educarea gustului in randul copiilor si al parintilor, prin informare si transparenta asupra produselor, originilor lor si modul de productie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...