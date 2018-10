„Sarbatoarea Iasului, prin ochi de copil”, o expozitie emotionanta de lucrari plastice, la Iulius Mall

Iulius Mall Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iesenii care doresc sa vada cum percep cei mici sarbatorea orasului lor sunt invitati, zilele acestea, la Iulius Mall. O expozitie inedita cu lucrari plastice realizate de sute de copii prescolari, care redau aspecte ale „Sarbatorilor Iasului”, va putea fi admirata la mall, in perioada 11 - 21 octombrie 2018. Manifestarea este organizata in fiecare an cu ocazia proiectului educational „Sarbatoarea Iasului, prin ochi de copil”, initiat de Gradinita cu Program Prelungit Nr. 16, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Asociatia Bravo Events si Iulius Mall. La proiect au participat 285 de copii si 160 de cadre didactice, de la 22 de gradinite din judetul Iasi, care ...