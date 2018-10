Sarbatorile Iasului au ajuns la final! Incepe concertul din fata Palatului Culturii! Se inchide circulatia in centrul orasului

Sarbatorile Iasul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sarbatorile Iasului se apropie de final. Ultima manifestare programata este concertul organizat de municipalitate in fata Palatului Culturii, care se va termina la ora 22.30 cu un frumos foc de artificii. Vor canta in deschidere, de la ora 15.30, artistii si formatiile iesene Tangerine, Diana Bahrin, Alexia si Matei, RAO, Ioana Dumbrava si Dya, urmand ca de la ora 19.00 sa intre pe scena Keo & Roxana Cozma, Annes, Nicoleta Nuca, Compact, Buna seara, prieteni! (Cristi Minculescu, Valter si Boro, ex-Iris), Delia si Holograf. Citeste si: Imagini cu un puternic impact emotional! Tipete ca in gura de sarpe la racla Sfintei Parascheva! O femeie “posedata” a venit sa se inchine Pentr ...