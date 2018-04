Sare Epsom - 10 utilizari geniale

Sare Epsom google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sare Epsom sau sare amara nu este o notiune moderna, ci una care a reinceput sa fie la moda. Sarea Epsom are o multime de utilizari, de la bai relaxante, la exfoliant pentru fata sau produs de hair-styling, dar are si proprietati curative, fiind un bun antiinflamator si, totodata, un bun cicatrizant. Sarea Epsom este sulfat mineral de magneziu, care are proprietati sedative. Cand sulfatul de magneziu este absorbit prin piele, el linisteste sistemul nervos, reduce inflamatiile, relaxeaza muschii, are proprietati emoliente si exfoliante. Iata 10 utilizari geniale pe care le are miraculoasa sare Epsom. Baie relaxanta Pune doua cesti de sare Epsom in cada si adauga apa calda pentru o baie relaxanta. Baie ...