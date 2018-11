Sateanul poreclit de vecini ”nemuritorul”. Ce face de fiecare data dupa ce bea

Satean Dambovita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 38 de ani din Merisu, judetul Dambovita, le face zile fripte consatenilor, dar si celor de la politie, ambulanta si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. De cate ori are o suparare, se urca pe un stalp de electricitate si ameninta ca se va arunca de acolo daca nu i se face pe plac. Joi, de pilda, era nemultumit ca in satul lui nu sunt suficiente limitatoare de viteza si indicatoare rutiere. Vasile are 38 de ani, este divortat si tatal a doi copii. Nu are un loc de munca stabil si lucreaza in constructii, ocazional. A devenit vestit in satul lui pentru modul in care protesteaza si frecventa cu care o face. De fiecare data, inainte de a se urca pe stalp, consuma alcool. Vasile: &rdq ...