Satenii si-au condus pe ultimul drum primarul. Gheorghe Pricopie a fost inmormantat astazi in Lungani - FOTO

Sute de persoane au fost prezente astazi la funeraliile lui Gheorghe Pricopie, primarul comunei Lungani, decedat la mijlocul saptamanii. La inmormantarea acestuia au fost prezenti si reprezentanti ai administratiei publice, dar si alesi judeteni, ce au tinut sa-i aduca un ultim omagiu. Gheorghe Pricopie a fost unul dintre cei mai longevivi primari ieseni, el fiind la cel de-al saselea mandat in fruntea comunei Lungani. Din pacate, acesta a suferit de o boala grava ce i-a grabit sfarsitul. In comuna Lungani urmeaza sa se desfasoare noi alegeri la o data ce va fi stabilita ulterior. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!