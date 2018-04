Saveta Bogdan, anuntul trist facut in lacrimi: "Ma infioara, ma furnica tot corpul si plang"

Saveta Bogdan

Saveta Bogdan nu si-a putut stapani lacrimile in direct si a izbucnit in plans.



Artista a cantat o melodie inchinata sarbatorilor Pascale si, la final, coplesita de emotie a inceput sa planga.



"Zilele acestea sunt zilele cand Domnul Iisus Hristos este rastignit pe cruce si tare mult mi-am dorit sa cant aceasta melodie pentru El. Pentru ca vreau sa spun ca tot anul cant melodii de petreceri, dar zilele acestea vreau sa-l cant doar pe Dumnezeu. Am ales-o astazi pe aceasta ca nu am cantat-o niciodata la televizor si mi-am dorit sa o cant pentru noi, pentru sanatatea noastra, pentru poporul acesta si pentru ca trebuie sa fim mai buni.

Sunt foarte emotionata pentru ca ma infioara cand cant astfel de melodii. Am o legatura speciala cu Maicuta Domnului si cu Fiul ei si ma furnica in tot corpul si plang", a spus Saveta Bogdan intr-o emisiune TV.

