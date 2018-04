Scafandrii au mai gasit doua cadavre in raul Bistrita, intre care cel al unui tanar de 17 ani! Sunt 9 morti, dupa ce un microbuz a cazut de pe pod, la Viisoara

Noua persoane au murit dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

Tragedia a avut loc noaptea trecuta, autoritatile activnd Planul Rosu de Interventie.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, la podul de peste canalul acestui rau din satul Viisoara.

O singura persoana aflata in microbuz a fost salvata.

"Din pacate asistam la un moment nu tocmai fericit. In urma unei sesizari la 112, in jur de ora 00:48, s-a declansat aceasta operatiune. Initial, inspectorul general de la ISU m-a anuntat, iar fiind vorba de numarul victimelor, am considerat oportun sa declaram Cod Rosu.

In aproximativ 10 minute s-au deplasat aici foarte multe forte: scafandri, reprezentanti ISU, ofiteri, subofiteri, politisti si comandantul adjunct al IPJ, avem oameni si personal specializat de la Spital, Ambulanta, Colegiul Psihologilor (pentru familiile victimelor). Se va proceda la identificarea victimelor.

Din ce a declarat supravietuitorul ar fi vorba de 10 persoane. Pana acum s-au identificat 8. Urmeaza sa vedem exact situatia, informatiile fiind usor contradictorii", a declarat prefectul judetului Neamt, Daniela Soroceanu

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.