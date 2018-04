Scaldatul in Lacul Sfanta Ana nu mai este permis din aceasta vara, pentru protejarea calitatii apei

Lacul Sfanta Ana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scaldatul in Lacul Sfanta Ana nu mai este permis din aceasta vara, acest lucru fiind prevazut in Planul de Management al rezervatiei, intrat in vigoare de curand, pentru a proteja calitatea apei, anunta Agerpres. Panourile prin care turistii sunt avertizati ca scaldatul in lac este interzis au fost amplasate in aceste zile, reprezentantii administratiei rezervatiei sustinand ca decizia a fost luata pentru a se evita poluarea apei de catre cei care se scaldau dupa ce foloseau lotiuni de protectie solara. "In 2017, pe 12 decembrie, a aparut in Monitorul Oficial Planul de management al Lacului Sfanta Ana si Tinovului Mohos, in care o noua reglementare este ca scaldatul este interzis. Except ...