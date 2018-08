Scandal, bataie si impuscaturi la Timisoara! Doua clanuri s-au razboit intre ele

Pistol letal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un scandal cu focuri de arma letala a izbucnit noaptea trecuta in zona Spitalului Judetean din Timisoara, cand doua clanuri de romi din Buzias s-au luat la bataie, dupa ce s-au urmarit cu masinile prin Timisoara. Scandalul a inceput la Buzias, potrivit anchetatorilor, intre doua clanuri rivale de romi din localitate. Scandalagii s-au urcat in masini si au plecat spre Timisoara, urmarindu-se ca in filme. La miezul noptii au ajuns in zona Spitalului Jedetean, iar un barbat de 45 de ani a scos arma si a tras trei focuri. Pistolul era unul letal, iar rivalii s-au urcat imediat inapoi in masina si au plecat spre Buzias. Politistii din Timisoara au plecat intoiul noptii dupa scandalagii si au reusit sa il prin ...