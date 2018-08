Scandal cat casa intr-o familie buna din Iasi! O doctorita este acuzata ca-l hartuieste pe fostul iubit! Miza scandalului este extrem de delicata!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Numele barbatului este cunoscut opiniei publice din momentul in care a devenit un adevarat erou salvator intr-un incendiu provocat in timpul unui concert sustinut de Carla's Dreams • Fosta lui iubita este medic stomatolog in Iasi • El sustine ca femeia are o relatie amoroasa cu un italian batran si ca il hartuieste incontinuu • Din relatia lor a rezultat o fetita minunata • Barbatul i-a dat acordul sa iasa cu fetita din tara, dar nu vrea ca aceasta sa petreaca timpul cu acel italian • Femeia sustine ca trebuie sa mearga in Italia la munca pentru a castiga mai multi bani • Astfel de scandaluri au devenit un adevarat fenomen la instantele de judecata iesene • Presat de procese, barbatul ...