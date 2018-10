Scandal cat casa intr-un dosar de ultraj! Mai multi politisti sunt acuzati de ABUZ in serviciu! De aproape trei luni, un barbat este tinut in spatele gratiilor!

politisti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Scandal cat casa intr-un dosar de ultraj • Familia unui barbat din Vaslui lanseaza acuzatii grave si sustine ca li se face o mare nedreptate • De aproape trei luni barbatul este tinut in arest Acuzatii grave aduse de familia unui barbat din Vaslui care este arestat preventiv pentru ultraj de mai bine de doua luni. Membrii familiei spun ca li se face o mare nedreptate, iar barbatul este tinut in spatele gratiilor fara motiv. Totul a inceput pe data de 2 august 2018, la ora 19:00, cand Ababei Marius Cristian a fost implicat intr-un incident rutier, fiind depistat in trafic de catre organele de politie conducand un autoturism, existand suspiciunea ca s-ar afla sub influenta bauturilor alcool ...