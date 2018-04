Scandal cat casa la PSD Iasi! Mihai Chirica, luat in colimator: "Ati incins vulcanul!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sefii organizatiei judetene a PSD Iasi au sesizat la sfarsitul saptamanii trecute, in urma unor materiale aparute in spatiul public, un fapt deosebit de grav de incalcare a legii care pare ca trece neobservat. Este vorba despre o afirmatie a primarului Mihai Chirica in legatura cu suspendarea ordinului Institutiei Prefectului Judetului Iasi de incetare a mandatului de consilier local al fostului membru PSD Iasi, Gabriel Harabagiu. Citeste si: BREAKING NEWS! Tradare la nivel inalt la Palatul Roznovanu! Consilierii primarului nu-l mai vor pe Gabriel Harabagiu Primarul Iasului a afirmat la ultima sedinta a Consiliului Local ca „m-am consultat si cu judecatori si cu avocati care vorbesc despre efectele unui ordin&r ...