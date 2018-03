Scandal cat casa! Un dezvoltator imobiliar din Iasi este amenintat cu moartea din cauza banilor! Cosmar din cauza unui anturaj dubios?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Pentru a-si putea continua dezvoltarea afacerii, patronul unei firme de constructii din Iasi a apelat la mijloace nu tocmai legale pentru a face rost de bani • Mai exact, s-a imprumutat la camatari • In momentul in care a fost amenintat cu moartea, s-a dus direct la Politie • A avut nevoie de bani pentru a construi mai multe vile in zona Miroslava • Zilele trecute, procurorii au finalizat un dosar destul de inedit, fiind primul caz de camatarie pura solutionat la Iasi • Dobanzile tiganilor erau de 15 la suta pentru plata banilor cash sau 20 la suta atunci cand plata se facea in materiale de constructie • Descinderile anchetatorilor au avut loc in ianuarie 2018 Pentru a-i merge afacerile mai ...