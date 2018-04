Scandal cu impuscaturi in judetul Gorj. Politistii au facut uz de arma

ShareTweet Trenurile în România merg mai încet decât acum o sută de ani și chiar mai moșmondit ca-n vremea construirii primelor căi ferate. Explicația o dă un jurnalist într-o emisiune pe care o văd acum – căpușarea transporturilor. Transporturile sunt o chestiune de securitat ...

În fiecare an, pe 23 aprilie se sărbătorește Ziua Forțelor Terestre. Cu această ocazie, militarii constănțeni organizează mai multe acțiuni. Un astfel de eveniment are loc în parcarea supraterană a mall-ului VIVO din Constanța și în zona intrării 3 unde are loc o expoziție ...