Scandal de proportii in Politia ieseana! Un baiat de bani gata ajuns politist sare la gatul sefilor! Doar catusele l-au linistit!

• Politistul s-a urcat pe mese intr-un club din Tudor Vladimirescu si i-a amenintat pe agentii de paza • I-a injurat chiar si pe colegii lui din Politie, fiind calmat doar dupa ce s-a trezit cu catusele pe maini • Saptamana trecuta, judecatorii au intervenit decisiv si au considerat ca Alexandru Lazar nu merita sa mai poarte uniforma de politist • Pentru a se intoarce in Politie, politistul scandalagiu i-a dat in judecata chiar si pe sefii din cadrul IGPR Un tanar politist angajat din sursa externa a provocat un scandal care ajuns sa dea dureri de cap pana si sefilor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Iasi (IPJ). In incercarea de a scapa de sanctiunea impunsa de Comisia de Disciplina din cadrul I ...