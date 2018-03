Scandal fara precedent in administratia ieseana. Razboi total pe fotoliul viceprimarului Harabagiu. Seful PSD acuza cumetriile din Palatul Roznovanu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Scandal monstru pe un post de conducere din Primaria municipiului Iasi • Desi a fost suspendat din functia de ales local, viceprimarul Gabriel Harabagiu ramane in continuare pe functie • Edilul municipiului Iasi sustine ca documentul nu i-a fost inmanat viceprimarului si ca acesta isi poate exercita atributiile • Primarul ramane in continuare in concediu, iar viceprimarul suspendat ii tine locul • Liderii PSD Iasi acuza conducerea primariei de interese si cumetrii in detrimentul proiectelor pentru municipiu • "Acum, primarul are grija de cumetrii. Primaria a devenit o relatie de cumetreala. Domnul Harabagiu cumetru, constructorul cumetru, transportatorul cumetru, alti taximestristi cumetri. A ...