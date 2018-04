SCANDAL IMENS cu Tudorel Toader in prim-plan: Acuzatii GRAVE la adresa ministrului din cauza sumelor care vor ajunge in buzunarele puscariasilor / VIDEO

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, se află în centrul unui nou scandal imens. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor lansează acuzaţii grave la adresa titularului de la Justiţie. Totul vine în urma declaraţiilor acestuia cu privire la sumele de bani care ar urma să ajungă în buzunarul puşcăriaşilor.

"Periodic ne aflam in neplacuta situatie de a corecta incercarile de dezinformare ale ministrului Justitiei, care - mai nou - incearca sa ne convinga ca desi a avansat sume de bani pentru despagubiri n-a facut-o. Probabil ca a inteles dimensiunea dezastrului: aceasta initiativa va costa intre 370 si 550 de milioane de Euro.

Mai jos cateva explicatii si proba video:

MINCIUNA: "Nici un oficial nu a avansat vreo suma de bani pentru posibile despagubiri ale fostilor detinuti, in sensul hotararii pilot CEDO, referitoare la conditiile necorespunzatoare din penitenciare. Au fost insa oferite exemple similare din alte state - Ungaria, Italia....!" - Tudorel Toader

ADEVAR: "N-o sa propunem 1 Euro sau 2 pe zi, pentru c-ar insemna in realitate ca nu e despagubire, asa (...) 5 Euro, 8 Euro putem pune si noi, undeva... undeva in zona aceasta (...) noi de la Ministerul Justitiei vom propune" - Tudorel Toader", se anunţă într-un comunicat de presă al Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor remis STIRIPESURSE.RO.