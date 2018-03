Scandal IMENS in Liga I: Razvan Burleanu il contreaza pe Gigi Becali - 'statutul nu permite'

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, că în Comitetul Executiv nu săa discutat despre aducerea arbitrilor străini în Liga I, însă a precizat că statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor străini pe teritoriul României. “Statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor străini pe teritoriul României. Asta ar însemna ca LPF să îşi creeze propriul department pentru delegări. Ne amintim de perioada în care domnul Lupescu făcea delegările şi domnul Prunea făcea observările. Nu cred că e o perioadă la care ar trebui să ne mai întoarcem”, a spus Burleanu.

Citeşte şi: Care ar fi leguma-minune pentru sănătate

El a amintit de prestaţii dezamăgitoare ale unor arbitri din străinătate la meciuri din România. “Nu am discutat pentru că preşedintele Ligii nu a fost prezent la Comitetul Executiv şi oficial nu am primit nicio informare din partea LPF. Nu s-a discutat nimic la nivelul Comitetului Executiv, dar am văzut că nu există un consens, nici măcar la nivelul Ligii I. Şi sunt anumite persoane care-şi doresc să aibă o anumită influenţă la nivelul arbitrajului românesc. Eu cred că arbitrajul românesc se află acum într-o zonă de integritate. Dacă sunt alte persoane, care solicită altceva, i-aş ruga să-şi amintească cum arăta arbitrajul în 2008-2009 sau 2012, când au fost prestaţii dezamăgitoare ale arbitrilor străini, iar cei care vor să vorbim despre această integritate să vină să spună care au fost şpăgile pe care le-au plătit arbitrilor până în 2014, cui şi cât. Nu suntem de acord cu acest subiect. CCA nu poate să facă delegări în România de arbitri străini”, a adăugat Burleanu.

Citește și: ALEȘII au decis! Încă o ZI LIBERĂ pentru români! Când va fi ea

Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal a votat, marţi propunerea Stelei ca partidele din Liga I să fie oficiate de către arbitri străini, doar în cazul în care ambele echipe implicate într-un meci sunt de acord şi împart în mod egal cheltuielile.