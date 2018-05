Scandal imens in PNL! Din cauza tinerilor liberali se dau lupte interne mari

Ludovic Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scandalul decreteilor se extinde in PNL. Liberalii continua sa-si consume energiile in lupte interne si sa-si faca opozitie unii altora in partid decat sa se lupte cu adversarii politici externi. Conducerea este mai preocupata mai degraba sa taie canalele de comunicare neoficiale catre jurnalisti decat sa invete din greselile de comunicare facute. O serie de fosti lideri din vechea conducere au fost pusi la zid ieri, in sedinta de grup a deputatilor, de catre colegii care o sustin pe sefa de la tineret, Mara Mares, fiind aratati cu degetul ca principalii responsabili pentru externalizarea scandalului. Incercarea de ironizare a PSD, printr-un atac la adresa gen ...