SCANDAL IMENS Rusia joaca tare: Amenintari fara precedent la adresa Marii Britanii

Diana Dumitrescu traieste o adevarata drama in viata personala despre care putina lume stie. Actrita a povestit ca tatal sau are diabet si si-a pierdut ambele picioare din acest motiv.

Papa Francisc s-a intalnit cu un grup de orfani de origine romana la inceputul anului. Conducatorul Bisericii Catolice i-a raspuns unui baiat ingrijorat de ce se va intampla cu prietenul sau de la orfelinat, care a murit de curand si despre care un preot ortodox i-a spus ca nu va ajunge in Rai, fiindca e pacatos.

Cristina Fulgusin Mateias a murit luni noapte, la spital, dupa ce tusit o luna! Cantareata de muzica populara are o poveste fabuloasa! Fiica ei, Nicoleta, ne-a povestit, indurerata, cat s-a rugat de mama ei sa mearga la medic.

Israela s-a stins din viata in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei sot, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea si a mar ...

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, a fost în funcţia de vicepreşedinte al comisiei de statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), potrivit unui anunţ publicat pe site-ul ONU.Citeşte şi: Viorica Dăncilă, explicaţii HALUCINTATE despre marii absenţi de la c ...

Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al familiei, citat de agentiile internationale de presa. El a incetat din viata in liniste la locuinta sa din Cambridgew in primele ore ale zilei de miercuri, in Ziua Pi, cand s-a nascut Einstein.