Scandal in Baroul Iasi! Un avocat acuza Finantele ca i-au subevaluat terenul. Executorii scot bunurile la un pret de nimic

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un avocat din Baroul Iasi este executat de catre inspectorii de la Finante • Risca sa ramana fara un teren valoros din comuna Barnova • Avocatul recunoaste ca are datorii, dar nu stie care este cuantumul • Sustine ca Fiscul i-a subevaluat terenul • Licitatia urmeaza sa aiba loc la finalul acestei luni • "Eu cand am cumparat, am cumparat cu 30 de euro metrul patrat. Este o forma de teren pentru constructie. Cred ca este vorba despre o subevaluare. Habar nu aveam. Eu m-am tot mutat dintr-un loc in altul si nu am primit nimic (legat de corespondenta - n.r.)", a spus avocatul Mihai Condac • Nu este primul avocat care se afla in conflict cu reprezentantii Finantelor Un avocat iesean s-a ...