Scandal in cadrul sedintei de Consiliu Local! Primarul Mihai Chirica a plecat din sedinta

Sedinta Consiliul Local Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sedinta cu scantei in Consiliul Local al Primariei Municipiului Iasi. Primarul Mihai Chirica a parasit, nervos, sedinta. Una dintre rectificarile bugetare de pe ordinea de zi, rectificarea bugetului Ateneului din Iasi i-a nemultumit pe unii consilieri locali. Intr-o interventie in cadrul sedintei, Eduard Boz, consilier local PNL si-a exprimat nemultumirea fata de ideea de suplimentare a bugetului. In replica, primarul Mihai Chirica i-a cerut consilierului Eduard Boz sa ia mainele de pe Ateneul Iasi, facand referire la conducerea dezastruoasa din timpul mandatului PNL. ''Luati-va mainile de pe Atentu. Institutia trebuie sa pulseze cultura. Voi loviti exact aici'' a sp ...