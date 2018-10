SCANDAL in coaliția PSD-ALDE. Gerea il distruge pe Radulescu: Mai bine sa vorbeasca de colegii lui! EXCLUSIV

Patru fruntașe PSD, Viorica Dăncilă, Gabriela Firea, Carmen Dan și Lia Olguța Vasilescu, la care se adaugă o mai proaspătă membră a aceluiași partid, Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, au avut vineri a doua înfățișare în procesul intentat publicației de satiră Times New Roman . Tribunalul Bucur ...

Cererea de revocare a procurorului general al României este în mâna președintelui Klaus Iohannis! Șeful statului are la dispozitie mai multe variante, iar una dintre ele este respectarea deciziei CCR date în cazul revocării Laurei Citește mai departe...

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, vineri, decretul pentru numirea lui Nicolae Hurduc in functia de ministru al Cercetarii si Inovarii.

Un şofer român, în vârstă de 36 de ani, din judeţul Neamţ, a fost condamnat la închisoare în Ungaria. Bărbatul a provocat un accident teribil în luna iulie a anului trecut, atunci când trei români au murit. Șoferul a primit o pedeapsă de doi ani şi şase luni de închisoare cu executare şi o interdicţie […] The post Șofer de microbuz român, condamnat în Ungaria. A condus 44 de ore și a ucis 3 oameni appeared first on Cancan.ro.