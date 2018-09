Scandal in culisele "Te vreau langa mine": "Andreea m-a amenintat ca ma bate. Nu are bun simt"

Andreea Mantea

Andreea Mantea a inceput emisiunea de miercuri "Te vreau langa mine" intr-o nota tensionata. Doua concurente au avut o mica disputa in culise, iar prezentatoarea a incercat sa le impace si sa le explice ca atitudinea lor nu este una adecvata pentru niste domnisoare.



"Am inghetat. Nu-mi place iarna, nu-mi place cand ploua, cand este urat. Nu-mi plac lucrurile urate, nu-mi plac certurile, scandalurile. Ilinca si Andreea, ce s-a intamplat intre voi?", si-a inceput Andreea Mantea emisiunea.



"Andreea nu are bun simt. Eu il am si ea nu-l are. Pe mine ma deranjeaza atitudinea ei. Noi trebuia sa intram in emisiune si ea striga dupa Cristina, nu-si lasa telefonul si am atentionat-o. Dupa emisiune a intrat in culise si m-a amenintat ca ma bate si mai stiu eu ce", a spus Ilinca.



"De unde stii tu care este legatura mea cu Cristina. Acum vorbesti calm, insa ar trebui sa-si reglezi vocea. Mi-a facut o remarca, pe un ton autoritar", s-a aparat Andreea, concurenta "Te vreau langa mine".



"Eu eram langa Ilinca, am vazut reactia ei si nu a fost una autoritara", a spus Melissa.



