SCANDAL in finala US Open: Serena Williams, crize de nervi si infrangere in fata lui Osaka

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 20, a câştigat, sâmbătă, turneul US Open, învingând-o în finală pe americanca Serena Williams, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 17, scor 6-2, 6-4, informează news.ro.

Osaka s-a impus într-o oră şi 19 minute.

În setul doi, Serena Williams a avut o dispută cu arbitrul de scaun, ceea ce i-a atras o penalizare de un game.

Trofeul de sâmbătă este primul de grand slam pentru Naomi Osaka şi al doilea din carieră, după cel obţinut la Indian Wells, tot în 2018.

Potrivit WTA, Osaka este prima japoneză câştigătoare a unui titlu de grand slam.

Finala a fost marcată de crizele de nervi ale Serene Williams, care a fost penalizată de trei ori, ultima oară cu un game. "Sunt mulţi bărbaţi care au făcut lucruri mai rele şi nu au păţit aşa ceva. Nu puteţi să îmi faceţi asta. În fiecare an... Nu puteţi să îmi luaţi clipa asta", a tunat americanca, după ce anterior îl numire "hoţ" pe arbitru.

Americanca a reușit să strice chiar și ceremonia de la final, printr-un comportament arogant. O parte a publicului american a fost de partea sa, iar Naomi Osaka a izbucnit în plâns chiar în momentele în care i se decerna titlul, pe fondul huiduielilor din tribune.

What a scene to start the trophy presentation: boos, Osaka in tears behind her visor, Serena puts her arm around her. pic.twitter.com/nviG83cjJR — Nick Zaccardi (@nzaccardi) September 8, 2018

Judge for yourself, was @serenawilliams out of line and deserved that violation from the umpire in her 2 - 6 & 4 - 6 loss to @Naomi_Osaka_ in their @usopen final. #USOpen #Tennis. pic.twitter.com/OcbNGOSg6T — Thabiso Sithole (@ThabisoSithole) September 8, 2018