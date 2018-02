Scandal in gimnastica intre Marian Dragulescu si Andreea Raducan: 'Vrei medalie la JO sau notorietate tv'. De ce la ce pornit totul

Scandal în gimnastica românească între Marian Drăgulescu şi Andreea Răducan! Drăgulescu s-a plâns de tăierea indemnizaţiilor. În replică, Răducan întreabă dacă vrea medalie de aur sau notorietate la TV.

"Clubul Steaua şi Comitetul olimpic au apreciat performanţele mele în 2017, mai puţin Federaţia de gimnastică, care găseşte tot felul de scuze în loc să caute soluţii pentru a susţine şi a motiva pe cel mai bun gimnast al României pe 2017. Prin prisma rezultatelor mele federaţia primeşte şi bani de la bugetul de stat pentru pregătire, dar se pare că nu sunt important pentru ei. Andreea Raducan NU este în necunoştinţă de cauză. Este vorba de PRINCIPIU şi RESPECT. Sunt total dezamăgit!!!", scrie Marian Drăgulescu, pe pagina de Facebook.

În replică, Andreea Răducan, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, îi atrage atenţia că banii nu pot fi alocaţi dacă nu există pregătire în sala de sport.

"Consider că atitudinea ta din ultima perioadă nu este demnă de un mare campion. Susţinem uneori că cei din afara sistemului nu ne înţeleg, şi ajungem să ne dăm seama, din nou, că de fapt noi suntem cei care ne “faultăm”. Aş vrea să te asigur încă o dată, că atât eu cât şi echipa Federaţiei Române de Gimnastică, preţuim munca şi performanţa fiecărui sportiv, aşa cum este şi cazul tău. Nemulţumirea ta în urma reţinerii a jumătate din indemnizaţia de lot, pt fix zilele în care nu ai fost în sală, şi în ţară, este nejustificată. Nu are nimeni ceva împotriva participării tale la diferite show-uri tv, însă cred c-ar trebui să te decizi dacă-ţi doreşti să câştigi medalia de aur la JO sau notorietate la tv. Ţi s-a explicat că atât timp cât nu eşti în sala de antrenament, noi nu putem susţine că eşti în pregătire. Sunt bani publici pentru care nu-şi asumă nimeni răspunderea", îi răspunde Andreea Răducan, tot pe Facebook.

Aceasta îi atrage atenţia lui Drăgulescu şi asupra faptului că federaţia nu se poate transforma în agenţie de marketing pentru el.

"Sigur, am fi putut găsi un sponsor ca să-ţi plătim aceşti bani, dar tu consideri că aşa este normal?! Te consideri un model pentru sportivii de astăzi. Ce ar trebui sa faca FRG dacă fiecare sportiv ţi-ar urma exemplul şi ar proceda la fel? Sau ar alege sa se antreneze fiecare în altă ţară? Ne-ai spus să nu te comparăm cu ei. Datoria noastra însa, este să ne pese de toţi sportivii, nu doar de campioni. In plus, FRG nu se poate transforma în agentie de marketing şi comunicare pentru Marian Dragulescu Official. Aşa cum ţi-am mai spus, rezultatele câştigate în sport sunt importante, dar vei înţelege că va fi şi mai important ce vei face dupa încheierea activităţii sportive, iar genul acesta de acţiuni nu-ţi vor aduce niciun beneficiu. Rămânem alături de tine şi dacă vei considera importanta sustinerea noastră, just let us know.Succes!", mai spune Răducan.