Scandal in lumea muzicii populare! O tanara artista susține ca proaspatul soț al Nicoletei Voica i-a facut avansuri

Ozana Barabancea i-a transmis mamei sale un mesaj extrem de emoționant. Vedeta a pierdut-o pe cea care i-a dat viață când avea doar 13 ani. (Promotiile zilei la monitoare) Rodica Barabancea, mama Ozanei Barabancea este cea care a încurajat-o pe vedetă să-și urmeze pasiunea. Când avea 12 ani, mama artistei a trimis-o să ia lecții […] The post Ozana Barabancea, mesaj emoționant pentru mama ei: ”Mi-e așa de dor de tine!” appeared first on Cancan.ro.