Scandal in Marea Britanie: important om de afaceri și conducatoarea mișcarii Brexit, vizați de o ancheta penala privind finanțarea campaniei de ieșire din UE

Omul de afaceri britanic Arron Banks, un important donator al taberei pro-Brexit, este anchetat în legătură cu presupuse nereguli în finanţarea campaniei referendumului, a anunţat agenţia de luptă împotriva crimei organizate, scrie AFP, informează News.ro.

”Ancheta noastră vizează presupuse infracţiuni ale legii electorale (...) şi orice infracţiune ce poate fi asociată”, a anunţat joi, într-un comunicat National Crime Agency (NCA).

Ea a precizat că această anchetă are loc în urma unei sesizări a Comisiei Electorale britanice şi că se concentrează asupra lui Arron Banks şi a două organizaţii care au legătură cu el - societatea Better for the Country (BFTC) şi mişcarea pro-Brexit Leave.EU - al cărei cofondator este.

Conducătoarea mişcării Leave.EU, Elizabeth Bilney, este de aseemena viztă în anchetă.

Comisia Electorală se întreabă, la rândul ei, despre originea unei finanţări în valoare de opt milioane de lire sterline acordate sub forma unor împrumuturi de către Arron Banks BFTC, o organizaţie care a finanţat campania Leave.EU.

Câți bani au fost cheltuiți?

Cel puţin 2,9 milioane de lire sterline au fost cheltuite în timpul perioadei reglementate a referendumului, de către Leave.EU, sau donate altor grupări care militau în favoarea Brexitului.

”Noi suspectăm că banii donaţi Better for the Country proveneau din surse neautorizate şi că domnul Banks şi doamna Bilney (...) au ascuns cu bună ştiinţă adevăratele circumstanţe ale furnizării acestor bani”, a comentat, citat într-un comunicat, Bob Posner, un reprezentant al Comisiei.

”Tranzacţiile financiare cu privire la care am anchetat includ societăţi înregistrate în Gibraltar şi pe Insula Man”, a adăugat el, subliniind că acest lucru este interzis de legea electorală.

Despre Leave.EU

Leave.EU a fost înfiinţată în 2015 cu scopul de a apăra o ieşire a Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE), aprobată prin referendum în iunie 2016.

Mişcarea nu a fost aleasă de Comisia Electorală să facă campania oficială a taberei pro-Brexit, însă, foarte prezentă pe reţele de socializare, ea a fost decisivă în votul britanicilor în favoarea Brexitului. Ea este activă, în prezent, şi militează în favoarea unui Brexit dur.

Nu are nimic să-și reproșeze

Arron Banks, care a făcut avere în asigurări, a declarat că nu are să-şi reproşeze nimic.

”Eu am încredere în faptul că o anchetă completă şi sinceră va pune definitiv capăt acuzaţiilor ridicule formulate împotriva mea şi colegilor mei”, a declarat el, citat într-un comunicat difuzat de Leave EU.

”Eu sunt un contribuabil britanic şi nu am primit vreodată donaţii provenind din străinătate”, a subliniat el.

În mai, Comisia Electorală a amendat Leave.EU cu 70.000 de lire sterline (79.000 de euro) din cauza unei depăşiri a plafonului cheltuielilor de campanie şi declarţii de cheltuieli incomplete sau inexacte.