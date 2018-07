SCANDAL in PNL intre omul pe care liberalii il vor ministru de Externe și un lider venit din PDL: 'Golaneala ta de habarnist' vs. 'Om fara caracter, rușinica'

PNL trece prin clipe fierbinți! Ludovic Orban nu mai e dorit președinte și a fost convocat Consiliul Național, unde se încearcă un puci. Un număr de 16 liberali, printre care se află liderul PNL București, Cristian Bușoi, și președinții filialelor de sector, au întocmit o listă prin care cer demiterea lui Ludovic Orban.

Printre liberalii nemulțumiți de Ludovic Orban se află Anca Boagiu, președinte PNL Sector 2, senatoarea Alina Gorghiu (fost președinte al PNL - n.r.), liderul senatorilor liberali, Iulian Dumitrescu, primarul Aradului, Gheorghe Falcă, senatorul Marcel Vela, fostul deputat PNL, Hubert Thuma și deputatul PNL, Tinel Gheorghe.

Până atunci, e scandal între foștii PDL-iști și vechii liberali. Totul a plecat de la Codul Administrativ și s-a ajuns la jigniri de mahala între Ben-Oni Ardelean și Alin Popoviciu. Ben-Oni Ardelean, cel pe care colegii l-ar vrea ministru de Externe dacă vor ajunge la putere, a lipsit de la votul pe Cod, pe care vicepreședintele PNL, Nicolae Robu, l-a vrut trecut, chiar dacă Orban le-a cerut parlamentarilor PNL să nu îl voteze. Chiar și așa, 7 dintre liberali au votat.

Absența lui Ardelean a iscat o adevărată furtună în PNL Timiș, unde, pe un grup intern de discuții, au fost postate replici dure. Ben-Oni Ardelean a susținut că a lipsit din parlament pentru că se afla la Bruxelles, la Adunarea Parlamentară NATO înaintea Summitului NATO. „Apreciem în mod deosebit activitatea internațională a domnului Ben-Oni Ardelean, ar fi un excelent parlamentar de diaspora. NATO ar aprecia asta. Primarii au cerut un singur vot pentru ei în parlament în 4 ani. Se pare că pentru unii este foarte greu să îl dea”, i-a răspuns Alin Popoviciu, susținut de câțiva foști colegi din PDL.

Ben-Oni Ardelean nu i-a rămas dator secretarului general al PNL Timiș. „Golăneala ta, Alin, este binecunoscută de toți, păcat că te decredibilizezi zilnic, dar e strict problema ta. Credeam că apreciezi bătăliile dure duse în Biroul Permanent al Camerei Deputaților cu PSD (vezi stenograme), multiplele emisiuni TV la rupere pe prime time mega complicate, ieșirile publice și bătăliile politice ce le duc peste tot ca vicepreședinte PNL etc., etc. Fără să mai discutăm de ceea ce remarcai, de fapt, că din România, probabil, sunt printre singurii care am acces direct la cam toate cancelariile lumii civilizate. Asta nu contestă nici adversarii politici, era culmea s-o faci tu, un habarnist, de altfel! Votul pe cod era programat joi, iar dacă eram acolo țineam cont de cererea primarilor, însă a fost transferat pe luni. Summitul NATO și AP NATO, dacă ai avea minim de habar, este demult fixat, iar o astfel de poziție e extrem de importantă în sfera internațională, dar asta nu pricepi, că nu ai de unde să înțelegi. Pentru atacul ăsta programat se pare că nici aghiotanții tăi nu au avut tupeu să zică ceva, probabil înțelegând importanța NATO. Însă tu… tupeul tău e fără margini. Rușine să-ți fie!”, a notat acesta.

Popoviciu a replicat și l-a făcut, voalat, mincinos pe Ardelean. „Tic-tac, tic-tac, dl. Ben. Ghinionul tău este că există Internet și putem să ne informăm despre orice. Nu ești la nicio conferință NATO. Este o conferință pre-summit NATO, de pregătire a viitorului summit NATO. Nu era obligatoriu să mergi. Ai plecat singur. Toți ceilalți deputați PSD care fac parte din delegația permanentă NATO au fost la vot și au votat pentru primari. Ca să fiu direct, tu în stilul tău caracteristic de cameleon ți-ai aranjat o plecare ca să găsești o scuză să nu fii la vot și să nu fii nici la BEX-ul de ieri, pentru că se pare că nu ești suficient de bărbat să susții echipa care te-a promovat! Rușinică, rușinică, domnule NATO, EU, SUA, Consiliul Europei, Parlamentul European și ce mai vrei tu, om fără caracter”, a scris, la rândul lui, fostul deputat.

