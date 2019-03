Scandal in studioul Antena 3. Mihai Gadea a dat afara din studio un invitat

Mihai Gadea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, l-a dat afara pe Ionel Danca din studio, dupa ce au avut un schimb de replici contradictorii.

Purtatorul de cuvant al PNL l-a contrazis pe Gadea cu privire la unele declaratii pe care le-a facut in legatura cu declaratia sefei ICCJ despre ratificarea Conventiei pentru Drapturile Omului.

Dupa ce realizatorul tv a spus ca actual presedinte al Curtii Supreme a fost secretar de stat in Ministerul Justitiei in mandatul Rodicai Stanoiu, liberalul l-a contrazis spunand ca este „o manipulare specifica Antena 3”.

”Taiati-i microfonul. Puteti sa ramane sau puteti pleca”, a spus mai intai Gadea dupa care i-a cerut invitatului sau sa paraseasca studioul. ”Iesiti afara! Afara, nu auziti?”.

Danca se pregatea sa plece in momentul in care Gadea l-a repezit amenintandu-l ca va chema bodyguarzii. ”Vreti sa va scot cu bodyguarzii?”, a afirmat Gadea, in timp ce Ionel Danca ii repeta „Distrugeti o tara!”.

