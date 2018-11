Scandal intre Codin Maticiuc si Viorica de la Clejani, dupa ce acesta s-a luat de operatiile Margheritei. “E mai urata decat la inceput “

Codin Maticiuc si Viorica de la Clejani s-au atacat reciproc pe conturile de socializare, dupa ce Codin s-a luat de operatiile estetice ale Margheritei. Acesta a tinut sa precizeze ca artista este transformata total si ca s-a uratit in ultima perioada.

„Margherita asta a fost foarte urata, apoi s-a operat si a devenit mai draguta. Apoi s-a operat din nou si acum e mai urata decat la inceput', a scris Codin Maticiuc, pe retelele de socializare.

Viorica de la Clejani a sarit in apararea fiicei sale. „Urat om esti!', i-a transmis artista, iar replica lui Codin Maticiuc nu s-a lasat asteptata: „Ha, ha. Da, stiu. Si mai sunt si pitic in plus'.

Codin Maticiuc a postat un alt mesaj pe contul de socializare, ironizandu-le pe Viorica si Margherita. „Am pus si eu un instastory, ieri, despre Primavera asta. Mai pun acolo tot felul de prostii, voi il stiti pe Codin asta de aici un pic mai serios. Am spus 'un pic'! Imediat a intrat Calzone, ma-sa lu` Quatro Formagi, sa-mi aminteasca ca uratul sunt eu, nu pretioasa ei Prosciutto-Funghi. Radeti voi cu Funghi, dar chiar am auzit niste vorbe. Ma-sa avea clar dreptate, va las mai jos si ce i-am zis. Plus ca, na, i-am suparat copilul si ea e ma-sa. Dar cred ca si eu am dreptate cu ce ziceam', a fost postarea lui Codin Maticiuc.

