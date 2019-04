Scandal intre Nicoleta si Mirela de la „Insula Iubirii”. „Le-a fost rau, au avut stari de voma”

Ispita Nicoleta Dragne si Mirela Banias, fosta iubita a lui Ionut Gojman au intrat in conflict, dupa ce blonda a declarat ca fosta concurenta face bani de pe seama internautilor cu o dieta periculoasa si luata de pe internet.

„Eu am facut un live, eram cu Mircea ieri, vorbeam despre un stil de viata sanatos. Si am facut referire la acea dieta minune pe care o vinde, acea minune ieftina de pe Google, care este peste tot pe Instagram-ul meu. Domnisoara Mirela, dupa emisiune a slabit. A fost parasita, a suferit, ca oricare… a slabit. S-a gandit apoi sa faca ceva bani din chestia asta. A intrat pe Google, a luat o reteta de acolo, a facut un site unde a pus-o (…) Initial a spus ca a fost creata de ea, apoi am atins acest subiect si ca putea macar sa mearga la un nutritionist. Apoi, a spus ca a fost la nutritionist si ca i-a facut o dieta personalizata… Apoi, a spus ca i-a facut o dieta care se potriveste tuturor tipurilor de persoane. Eu vreau sa-mi aratati un nutritionist care face astfel de retete”, a spus ispita Nicoleta, in platoul emisiunii „Agentia VIP”.

Ispita Nicoleta acuza ca este o reteta de pe Google si ca i-au trimis-o foarte multe persoane. „Am primit foarte multe mesaje de la fete care mi-au spus ca au tinut-o si le-a fost rau, ca au avut stari de voma”, a mai precizat ispita Nicoleta.

In cadrul emisiunii, Cristi Brancu i-a spus Nicoletei ce a raspuns Mirela Banias. „Nu, nici vorba! Nu comentez. Nu pot sa ma cobor la ea (n.r. Nicoleta Dragne) Pentru mine nu exista asemenea oameni care ma urmaresc si din doua in doua luni urmeaza scandal. Eu sincer nu o am la urmaritori. Pentru mine e 0″, a spus Mirela Banias.

„Daca eu nu exist, de ce mi s-au dedicat atatea story-uri azi? Sunt foarte multe despre mine, inclusiv poza mea. M-a postat asa… cred ca sunt draguta si ii place”, a raspuns Nicoleta Dragne, in platoul emisiunii „Agentia VIP”.

