SCANDAL Jurnalistul Alex Costache l-a dat in JUDECATA pe fostul ofițer SRI Daniel Dragomir

L-am dat în judecată pe colonelul SRI (r) Daniel Dragomir pentru că m-a făcut "agent plătit de SRI” ceea ce nu este adevărat, a scris în această dimineață jurnalistul Alex Costache pe Facebook.

"Nu bag mâna în foc pentru nimeni, oricum am ajuns să ne suspectam între noi jurnaliştii, cine e securist, cine e acoperit. Însă în ce mă priveşte, eu ştiu cel mai bine adevărul şi acesta este: nu sunt securist, ofiţer SRI, acoperit, etc sau al altui serviciu secret intern sau extern. Nu am luat bani de la SRI sau de la alt serviciu de informaţii. Este o minciună totală.

Colonelul Daniel Dragomir mă atacă pentru simplul fapt că îmi fac meseria de jurnalist acreditat pe Justiție și, în special, pentru că, în octombrie anul trecut, am scris pe larg și obiectiv, despre procesul lui de fals și corupție, pe portalul romaniacurata.ro. Am scris despre argumentele apărării, cât și ale acuzării. Găsiți textul aici.

http://www.romaniacurata.ro/dosarul-fostului-ofiter-sri-da…/

Pentru cine nu știe, Daniel Dragomir este dublu inculpat, condamnat pentru fals, acuzat de corupție (acuzat de DNA că ar fi luat mită jumătate de milion de euro pe vremea când era ofițer activ al SRI) și acuzat de DIICOT că ar fi colaborat cu compania israeliană Black Cube (fondată de foști ofițeri Mossad) pentru spionarea și hărțuirea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Este un om influent, care a stat la masă cu Traian Băsescu și Dan Andronic și a fost invitat la Bruxelles de ALDE, partidul lui Călin Popescu Tăriceanu.

Pentru că îmi fac meseria de jurnalist acreditat pe Justiție, am ajuns să fiu jignit de acest om, iar calomniile lui să fie preluate în presă și rostogolite pe internet de alți inculpați.

De exemplu, calomniile formulate de Daniel Dagomir la adresa mea au fost preluate pe larg de unele site-uri, precum oficiosul Kremlinului - Sputnik sau Antena3. Afirmaţiile lui Dragomir au fost rostogolite de Ion Cristoiu pe blogul lui, care a şi cerut TVR să îi comunice dacă a deschis o investigaţie în legătură cu mine, iar TVR a răspuns afirmativ. Câteva luni mai târziu, TVR i-a comunicat din nou că, în urma investigaţiei nu poate să spună dacă sunt ofiţer SRI sau nu, prilej pentru dl. Cristoiu să mai rostogolescă încă o dată calomniile lui Daniel Dragomir.

Fostul ofițer SRI a descoperit pe paginea mea de Facebook (care e publică) o fotografie de la Washington, din septembrie 2014, unde împreună cu alti jurnalişti acreditaţi pe Justiţie, am participat la un IVLP al State Department. La postarea lui Dragomir cu fotografia de la Washington, unul dintre comentatori a făcut afirmaţia că eu aş fi "iubitul" şoferului (e tipul de culoare), iar Dragomir a dat like.

Citește și: Schimbare BOMBĂ în noua Lege a Pensiilor - Mii de pensionari, OBLIGAȚI să acționeze

În septembie 2018, Dragomir a spus despre mine că aş fi "plătit de Klemm" (ambasadorul SUA Hans Klemm), iar o altă inculpată, Ingrid Mocanu, a dat share pe Facebook. Unul dintre comentatorii de la postarea ei a spus despre mine că sunt "plutonier acoperit", iar d-na Mocanu a dat like.

Sunt, așadar, doar câteva exemple ale felului în care este calomniat și jignit un jurnalist care își face meseria. De aceea, am decis să îl acționez în judecată pe colonelul SRI (r) Daniel Dragomir și așa voi face cu toți cei care îi rostogolesc calomniile", detaliază Costache.