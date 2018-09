SCANDAL la Casa Alba: Numarul 2 din Departamentul Justiției va fi DEMIS! El cerea, in 2017, ca Donald Trump sa fie declarat INAPT

Numărul doi de la Departamentul american al Justiţiei, Rod Rosenstein, a fost convocat, luni, la Casa Albă, la trei zile după publicarea unorinformaţii potrivit cărora ar fi sugerat, în 2017, ca Donald Trump să fie înlăturat ca inapt de exercitarea funcţiei de preşedinte, potrivit presei americane, scrie AFP.

Rod Rosenstein ocupă o funcţie crucială, pentru că el supervizează, la Departamentul Justiţiei, ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la amestecul rus în campania prezidenţială americană în 2016.

Citește și: Protestatarii #Rezist fac o dezvăluire neașteptată! Ce ar fi avut Valer Dorneanu la el, în momentul în care s-au întâlnit pe stradă

BBC scrie că Rosenstein intenţionează să-şi dea demisia, scrie news.ro.

Într-un inerviu acordat unui post de radio, luni, Trump a declarat că nu a decis dacă să-l destituie sau nu.

Trump se află la New York, la Adunarea Generală a ONU, scrie The Associated Press.

Citește și: Formația Metallica revine în România! Află cât costă biletele .