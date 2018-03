Scandal la CSA dupa decizia lui Talpan » Sefii Clubului Sportiv al Armatei risca inchisoarea pentru fals!

Cristian Petrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe langa procesul cu Gigi Becali, in care CSA ii cere despagubiri patronului FCSB, Clubul Sportiv al Armatei are si un proces intern. Jurisul MApN Florin Talpan si-a dat superiorii in judecata, iar Curtea de Apel i-a aprobat azi cererea pentru ca trei oficiali din CSA si secretarul general din MApN sa fie cercetati de Parchetul Militar, potrivit ziare.com. Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua, Nicolae Ungureanu, seful structurii securitate CSA Steaua, Mihai Cojocaru, seful departamentului de documente clasificate, si Dumitru Munteanu, secretarul general al MApN, sunt acuzati de fals in inscrisuri oficiale. Cei patru acuzati risca inchisoare de la 1 la 5 ani. Reclamatia lui Florin Talpan vine du ...