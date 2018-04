Scandal la inmormantarea Ionelei Prodan! Oamenii au inceput sa se calce in picioare pentru a primi un cd

Zi trista pentru Anamaria Prodan si familia ei, Ionela Prodan va fi condusa pe ultimul drum si va inmormantata la cimitirul Bellu din Capitala. Un gest care parea sa aduca bucurie pentru fanii cantaretei de muzica populara, a creat un adevarat scandal, chiar la capela cimitirului, unde se afla sicriul regretatei artiste.

Cand au vazut Anamaria Prodan a inceput sa imparta cd-uri cu muzica Ionelei Prodan, oamenii s-au inghesuit, calcandu-se in picioare, pentru a lua un cd. Bodyguarzii aproape ca nu fac fata multimii, unii dintre cei prezenti strigau la ei, sa intervina: „Alo, bodyguarzii, stop, opriti-va„.

Slujba de inmormantare va incepe la ora 12 si va avea loc la Cimitirul Bellu. Potrivit unor surse, celebra impresara va respecta intocmai traditia la inmormantarea mamei sale, iar coliva o va face o persoana foarte apropiata Anmariei Prodan.

Coliva este pregatita de Marinela Adam, o prietena foarte buna a fiicei Ionelei Prodan, potrivit Spynews.ro. Mai mult, s-a aflat ca in pachetul de pomana care va fi impartit dupa ce sicriul cu trupul neinsufletit al regretatei cantarete va fi coborat in groapa va avea de toate in el. Printre alimente se numara: sarmale, cafea si vin.

Vezi video aici

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.