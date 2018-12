SCANDAL la PRO TV, la Vocea Romaniei: REVOLTA totala cand s-a aflat numele finaliștilor - VIDEO

CCR continua sa refuze sa respecte o hotarare judecatoreasca definitiva, care o obliga sa respecte un drept constitutional fundamental, dreptul la libera informare. Desi instanta CAB a obligat CCR prin hotarare defintiva sa imi remita copia inregistrarii sedintei de judecata in care au avut loc dezb ...

Mihai Trăistariu, fostul compoment al formației Valahia, care a făcut vâlvă în anii 90, lovește din nou! Artistul și-a impresionat fanii de multe ori, la început prin vocea lui, apoi, prin intervențiile chirugicale, transplant de păr, dar și prin nenumăratele poze sexy, cu el în prim plan. Acum, a lovit din nou! Imaginea pe […] The post Trăistariu lovește greu! Imaginea halucinantă pe care postat-o artistul! E în pielea goală și… appeared first on Cancan.ro.