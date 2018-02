Scandal monstru in firma de taximetrie a lui Mircea Manolache. Angajatii controversatului om de afaceri se plang ca lucreaza ilegal

Mircea Manolache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un scandal urias a fost starnit in cadrul firmei de taximetrie Parma din Iasi • Soferii care au lucrat aici acuza conducerea firmei ca nu intocmeste actele legale de munca pentru angajati • Soferii sunt dusi cu vorba si povestesc ca li se impun acte incomplete, care se completeaza ulterior semnarii lor • La mijloc, poate fi vorba despre o imensa retea de fraudat banii, mai ales ca firmele controlate de Mircea Manolache au mai fost implicate in scandaluri financiare in trecut In cadrul firmei de taximetrie Parma Taxi, s-a starnit un scandal imens provocat de mai multi soferi care lucreaza pentru firma din Iasi. Acestia acuza sefii companiei ca nu intocmesc actele legale atunci ...