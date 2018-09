Scandal monstru la Vocea Romaniei intre Irina Rimes si Andra: „Nu ai voie sa vorbesti”

Aseara s-a difuzat o alta serie din Auditii pe nevazute la Vocea Romaniei, si nici de data aceasta lucrurile nu au fost linsitite.

In timp ce Andreea Popa, o concurenta de 21 de ani din Bucuresti, a interpretat spectaculos piesa Rise Up, s-a intamplat ceva neprevazut intre jurati.

Astfel, o noua regula in concurs a adus si un schimb de replici intre jurati, in special intre Irina Rimes si Andra. Este vorba de butonul de block, in care un jurat poate sa-l blocheze pe altul, pentru a nu alege un concurent.

Irina Rimes s-a hotarat s-o blocheze pe Andra, iar schimbul de replici urmat il puteti vedea mai jos, Au intervenit chiar si ceilalti 2 jurati, Smiley si Tudor Chirila, in favoarea Andrei.

Andra: Eu sunt Andra.

Irina: Din pacate, nu ai voie sa vorbesti.

Smiley: Ba da, are voie.

Andra: Am voie sa vorbesc, nu cred ca mi-a interzis nimeni.

Tudor Chirila: Nu te supara, noi nu suntem atat de aproape de rusi incat sa nu mai putem sa vorbim, e doar blocata.

Andra: Adica chiar am dreptul sa vorbesc si sa-mi spun parerea aici.

Irina: Voiam sa zic ca degeaba.

Andra: Nu nu nu, ca am vazut, stai linistita, ca eu vad foarte bine la cei 31 de ani ai mei dar..(catre concurenta): voiam sa-ti spun doar (ca m-a si blocat si nici nu m-a lasat sa vorbesc) sunt Andra, am 31 de ani si sunt blocata.

