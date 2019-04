Scandal monstru pentru schimbarea unui director din Iasi. Angajatii se revolta impotriva politicianului care doreste acest post si ameninta cu proteste de strada

oficiul postal cuza voda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Masura fara precedent, luata de angajatii unei mari companii din regiunea de Nord- Est • Satui de imixtiunea politicului in treburile institutiei, oamenii au decis sa protesteze in strada • Salariatii Sucursalei Regionale Iasi a Companiei Posta Romana cer public conducerii PSD Iasi sa nu se amestece in treburile institutiei • Vizat este Maricel Popa, presedintele organizatiei judetene a PSD, cel care vrea sa impuna o persoana apropiata in conducerea Sucursalei iesene Situatie incordata la varful unei mari institutii regionale cu sediul in Iasi. Sute de persoane care lucreaza in cadrul Sucursalei Iasi a Companiei Nationale Posta Romana SA vor lua cu asalt Casa ...