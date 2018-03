Scandal national! Nu se dau salarii de Pasti! Klaus Iohannis, somat sa intervina

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mecanicii de locomotiva ies in strada, pichetand Ministerul Transporturilor si, posibil, presedintia. Daca situatia nu se rezolva, se poate ajunge la greva generala pe calea ferata. Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania sustine ca firma de stat CFR Marfa este 'o societate impinsa spre faliment din cauza deciziilor aberante ale gestionarului infrastructurii feroviare - CFR SA - si a lipsei de reactie a conducerii Ministerului Transporturilor'. In acest context, FML anunta posibile actiuni de protest din cauza 'situatiei delicate in care se afla CFR Marfa', a starii infrastructurii feroviare, dar si a salarizarii personalului, in conditiile in care circa 7.500 de angajati ai companiei sunt in pericol de ...