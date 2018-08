SCANDAL pe litoral: 11 persoane au fost implicate in conflict intr-un restant. Patru au ajuns la spital

Cerbul de Aur 2018: Cine a inlocuit-o pe Madalina Ghenea in postura de prezentatoare Cerbul de Aur 2018. Iulia Vântur prezintă Cerbul de Aur 2018, alături de actorul italian Gabriel Garko. Fostă vedetă PRO TV a fost anunțată oficial, deși inițial s-a vehiculat că ediția din acest an va fi prezentată de Mădălina Ghenea.

Constanța: Bataie intre turiști și chelneri la un restaurant din 2 Mai! Patru dintre ei au ajuns la spital Patru persoane au ajuns la spital în urma unui scandal în care au fost implicate 11 persoane, turişti şi angajaţii unui restaurant din 2 Mai. Conflictul a pornit după ce doi dintre turişti nu au fost lăsaţi să intre în local deoarece nu respectau codul vestimentar al acestuia, fiind în pantaloni scurţi.

Au salvat un animal misterios. L-au crescut ca pe un caine, dar e SOC in ce s-a transformat Mai mulţi studenţi din California, aflaţi în excursie pe munte, au salvat de pe marginea drumului un animal misterios. Creatura era atât de bolnavă, încât nimeni nu şi-a dat seama ce ar putea fi. Citește mai departe...

Valcov anunta ca Guvernul va adopta o ordonanta prin care se va inaspri legislatia pentru intrarea in insolventa Darius Valcov, consilier economic al premierului, a anuntat ca este in lucru in cadrul Guvernului un proiect de ordonanta cu privire la inasprirea legislatiei pentru intrarea in insolventa.

Florin Bratu si-a prelungit contractul cu Dinamo - oficial Actualul antrenor de la FC Dinamo Bucuresti, Florin Bratu, si-a prelungit intelegerea care expira la finele acestui sezon.

Rosii-gigant, in Romania. Ce a pus un barbat din Eforie in pamant de cantaresc PESTE 1 kg? Cât credeţi că poate să cântărească o roşie? Credeţi că, în România, poate o roşie să aibă peste un kilogram? Citește mai departe...

Catalin Botezatu a vorbit despre cum este Bianca Dragușanu in pat: „E salbatica!” Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu au avut o relație tumultoasă în perioada 2009-2010. La acea vreme, relația lor era cea mai mediatizată. Chiar dacă au trecut mulți ani de la despărțire, designerul o respectă pe fosta prezentatoare tv și vorbește foarte frumos despre ea. El a vorbit în urmă cu ceva timp despre cât de […] The post Cătălin Botezatu a vorbit despre cum este Bianca Drăgușanu în pat: „E sălbatică!” appeared first on Cancan.ro.

TOP 10 vara 2018 – Cele mai sexy vedete de la noi in bikini! Cele mai senzuale vedete din România au făcut furori în costumele de baie. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă cele mai hot prezențe de pe plajă.- GALERIE FOTO INCENDIARĂ – Vara e cel mai bun prilej de a-şi etala formele perfecte, pentru care unele muncesc din greu la sală tot anul, altele sunt doar […] The post TOP 10 vară 2018 – Cele mai sexy vedete de la noi în bikini! appeared first on Cancan.ro.

Oreste Teodorescu vrea demisia lui Carmen Dan din funcția de ministru EXCLUSIV Scena politică a ultimelor zile a fost marcată de evenimente importante. Vineri, 10 august, a avut loc manifestația dias ...