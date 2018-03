Scandal sangeros la Bucuresti! Un pensionar i-a taiat venele unui barbat pentru ca nu i-a permis sa urce in autobuz

Cutter google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scandal sangeros, sambata, intr-o statie de autobuz din Bucuresti, dupa ce un pensionar care se intorcea de la pescuit s-a luat la cearta cu un barbat. Incident socant in zona Lujerului. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a luat la intrebari un pensionar care venea de la pescuit si i-a interzis sa urce in autobuzul aglomerat cu sculele de pescuit pe care le avea. Cei doi au inceput sa se injure si apoi sa se imbranceasca. Pescarul a scos la un moment dat un cutter pe care il avea intr-o lada de pescuit si l-a taiat pe "rivalul" sau pe brate, scrie observator.tv. Potrivit unor surse, pensionarul i-ar fi taiat venele barbatului, dupa care s-a facut nevazut. Victima a ajuns la Unitatea de ...