Scandal TOTAL la Ministerul Finanțelor! Daniel Zamfir acuza: 'Cum se blocheaza o lege. Cum se executa interese obscure. Cine sunt cei care fac asta'

Schimb de replici la sediul Ministerului Finanțelor! Daniel Zamfir, președinte al Comisiei economice a Senatului, s-a contrat dur ieri cu directorul de la juridic din Ministerul Finanțelor, Ciprian Badea, pe tema ROBOR. Dezvăluirea este făcută chiar de senatorul ALDE, pe pagina personală de Facebook, care redă schimbul de replici pe care l-a avut cu funcționarul.

„Cum se blocheaza o lege importanta. Cum se executa interese obscure. Cine sunt cei care fac asta (...)

Ma aflam la Ministerul Finantelor, ii solicitasem ministrului o discutie despre Robor, date fiind informatiile pe care le-am acumulat in ultima perioada conducand comisia de ancheta din Senat. Discutam despre varianta in care un indice nou sa fie aplicat de acum inainte si cei care au luat credite inclusiv azi, cand noul indice nu e inca adoptat, sa continue sa plateasca rate in baza unui ROBOR calculat nu pe baza de tranzactii, ci in mod fals pe cotatii. Oamenii astia, sute de mii de familii si de antreprenori adica, ce, n-au avut noroc in viata? Pledez in fata ministrului ca noul indice trebuie sa se aplice si creditelor in curs. Intervine agresiv, tipand la mine ( totusi, fara aroganta, sunt presedinte de comisie in Senatul Romaniei, ma gandesc cum se poarta dansul cu subalternii) directorul de la juridic din Minister: "Ne dau in judecata bancile ca le afectam profitul!". Ii temperez tonul, o da pe incalcarea Constitutiei. Invoca in mod gresit Legea Darii in plata crezand ca ma pune la pamant. Error! Ii scos motivarea CCR.

Ministrul, intelept, cauta solutia competenta: este sunat Ministrul Justitiei. Acesta invoca si el deciziile CCR favorabile modificarilor aduse creditelor in curs. Functionarul isi permite si aici sa riposteze: "Ma indoiesc!"

Incredibil! De ce te indoiesti, stimabile? De competenta CCR? De a ministrului, judecator si el zece ani la CCR?

Omul nu e capos doar, am aceasta convingere! Dl director Ciprian Badea, un personaj controversat, reprezinta interese. Si e într-un mega conflict de interese.E membru în Consilii de administratie la bănci. Interese precum acelea pe care le exprima fostul secretar de stat Enache Jiru cand spunea ca Legea darii in plata va da o gaura de - atentie -un MILIARD de euro, precum cele pe care le exprima dl Cinteza de la BNR cand afirma ca pica o banca si mai trage trei dupa ea sau cele care-l stimuleaza pe dl Valeriu Stoica sa scrie carti si sa adune judecatori - presedinti de Curti de Apel chiar- sa explice de ce nu trebui aplicata o lege adoptata de Parlamentul Romaniei!

Daca tot este cunoscuta aceasta realitate, îmi doresc ca dnul Dragnea, dnul Tăriceanu împreună cu dl Teodorovici si ceilalti ministri sa reuseasca sa salveze tot ce e bun din aceasta Ordonanta 114 de sistem si rezistentele lui unelte!”, scrie Zamfir.